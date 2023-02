LIVE | Dodental boven de 40.000, man (65) en meisje (15) na 208 uur levend uit puin gehaald in Syrië

Sinan Can en CWZ-arts zien ‘diep verdriet’ in aardbe­vings­ge­bied: ‘Kinderen onder puin vandaan getrokken’

De Nijmeegse journalist Sinan Can – de stem van hulpactie Giro555 – en CWZ-arts Anne Brants zijn sinds een dag in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. ,,Mensen durven niet meer naar binnen, maar willen niet weg bij hun ingestorte huizen. Willen bij familie zijn. Meer dan de helft van deze stad is vermist.”