LIVE | Dodental Marokko stijgt naar 2122, ruim 2400 gewonden

Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Marokko is met ruim 100 verder gestegen. Er zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zeker 2122 mensen om het leven gekomen . 2421 mensen raakten gewond, van wie velen in kritieke toestand.

Het Nederlandse USAR-team staat ‘stand-by’ naar Marokko te vliegen, om daar zoek- en reddingsoperaties te starten naar overlevenden van de verwoestende aardbeving die vrijdagavond plaatshad. Voor het startsein is het wachten op toestemming van het Noord-Afrikaanse land. De tijd tikt in het nadeel, weet Arjen Littooij, landelijk commandant van de USAR. Lees hier het hele verhaal.

De afzonderlijke Marokkaanse moskeeën hebben nog geen inzamelingsacties op touw gezet voor het aardbevingsgebied in Marokko. ,,We wachten het landelijk overleg af van de moskee-organisaties zondagmiddag in Utrecht over een grootschalige landelijk gecoördineerde hulpactie”, zegt voorzitter Moenir Amhaouech van de Marokkaanse moskee in Roosendaal.

,,We weten uit ervaring dat het beter is de zaken op elkaar af te stemmen en bijvoorbeeld alleen spullen in te zamelen die ze daar echt nodig hebben. Zo hebben we dat ook gedaan met de hulp aan Turkije en Syrië. Mocht er geen gezamenlijk hulpactie komen, dan gaan we meteen zelf aan de slag”, verzekert de voorzitter zondagmiddag, kort voor het middaggebed.

Van de ruim zevenhonderd actieve leden en gezinnen van de moskee in Roosendaal zijn er volgens Amhaouech een aantal met familieleden die in de buurt van het rampgebied wonen. ,,Voor zover we nu weten, zijn ze allemaal ongedeerd. Wel is van een oom van een Roosendaals gezin het vakantiehuisje ingestort.”