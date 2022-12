LIVE | ‘Drone-aanval op Russische vliegbases brutaalste aanval van Oekraïne tot nu toe’

- Niet eerder werd de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zo ver van de grens gevoerd als gisteren. Met behulp van onbemande drones werden, honderden kilometers verderop, de vliegbasis van Engels en Rjazan geraakt. Het is de brutaalste aanval van Oekraïne sinds de oorlog, schrijft de Amerikaanse krant The New York Times op basis van een anonieme bron

- Rusland heeft gisteren een nieuwe golf raketten afgevuurd op Oekraïne. De luchtafweer heeft volgens de Oekraïense autoriteiten een deel daarvan uit de lucht kunnen halen, maar in onder meer Odessa en Zaporizja zijn raketten ingeslagen. In sommige delen van het land is de stroom weer uitgevallen. Het Oekraïense leger meldt dat Rusland zo’n zeventig raketten heeft afgevuurd en dat de luchtafweer daarvan zestig uit de lucht kon schieten.