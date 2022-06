LIVE | Duitse bondskanselier vindt dat Poetin ‘een verschrikkelijke schuld op zich heeft geladen’

‘Grensoor­log’ tussen Canada en Denemarken na 50 jaar voorbij: ‘Mogen we nu meedoen aan het songfesti­val?’

Bijna vijftig jaar voerden Canada en Denemarken, op hilarische wijze, een ‘whisky-oorlog’ over een kale rots in de ijskoude zee. Vandaag maakte een salomonsoordeel een einde aan de ruzie over Hans-eiland.

14 juni