LIVE | Duitsland: ‘Als Polen Leopard-tanks wil leveren aan Oekraïne houden wij dat niet tegen’

‘Bus verdachte schietpar­tij VS omsingeld door politie’, foto van man verspreid

De man die gisteravond (lokale tijd) tien mensen doodde tijdens de viering van het Chinees Nieuwjaar, is mogelijk dood aangetroffen in een witte bus waarin hij was gevlucht. Agenten kregen de wagen enkele uren na het drama in het vizier.

22:46