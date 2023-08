LIVE | Duitsland en China tóch optimistisch na Oekraïne-top, Rusland draagt krijgsgevangenen over

met video Nederlands vracht­schip gezonken op de Schelde in België, kapitein vermist

Op de Schelde in het Belgische Grembergen is maandagmiddag een Nederlands binnenvaartschip gezonken. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Het gaat om een vrachtschip dat geladen is met bakstenen. De kapitein van het schip is vermist. De reddingsactie verloopt moeilijk door de sterke stroming van de Schelde.