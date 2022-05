LIVE | Duitsland stopt hoe dan ook met Russische olie, premier Rutte bezoekt Bulgarije

Ook misstanden op Amerikaan­se internaten voor inheemse kinderen

Uit de eerste bevindingen van een onderzoek naar Amerikaanse internaten voor inheemse kinderen komen min of meer dezelfde misstanden naar voren als in Canada. Bij zeker vijftig van de ruim vierhonderd voormalige kostscholen in de Verenigde Staten zijn graven gevonden, meldt onder andere The New York Times.

11 mei