LIVE | ‘EU gaat assistentiemissie Oekraïne opzetten', Zware gevechten om bevrijding Cherson

Vier Nederlan­ders aangehou­den na aanvallen landgeno­ten in Chersonis­sos

De politie op Kreta heeft de handen vol aan Nederlanders die zich misdragen in badplaats Chersonissos. Agenten hebben gisteren drie jongemannen van 18 jaar en één van 19 jaar aangehouden, nadat zij volgens getuigen in de vroege uurtjes landgenoten hadden aangevallen in het uitgaansgebied van het Griekse feestoord. Het is al de tweede keer in krap een week tijd dat de politie in Chersonissos Nederlanders arresteert vanwege geweldpleging.

27 augustus