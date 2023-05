LIVE | Ex-schoonzoon Poetin in vizier OM, Russische viceminister onwel in vliegtuig en overlijdt

Oorlog in OekraïneHet Functioneel Parket heeft beslag gelegd op grond in Duivendrecht die eigendom is van Jorrit Faassen, de ex-schoonzoon van Vladimir Poetin. De reden voor de inbeslagname is onbekend, al zou Faassen onlangs op Schiphol zijn ondervraagd op verdenking van sanctieontwijking. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.