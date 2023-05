LIVE | Explosies door Russische aanval op Kyiv, ‘Oekraïne boekt opnieuw terreinwinst bij Bachmoet’

Oorlog in OekraïneDe Nederlander Edwin Onno van Ingen is op de Amerikaanse sanctielijst voor Rusland gezet. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën krijgt Van Ingen vaak de opdracht van Russische veiligheidsdiensten om wetenschappelijke technologieën en apparatuur in te kopen. Die zou hij dan vervolgens doorverkopen aan de Russen. En Rusland heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.