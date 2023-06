LIVE | Generaal opgepakt die wist van opstand, Poetin mengt zich onder volk en neemt selfies

Soerovikin was plaatsvervangend hoofd van het Russische leger in Oekraïne, en tot begin dit jaar was hij zelfs de opperbevelhebber. Eerder meldde de The New York Times al dat de generaal op de hoogte was van de opmars van Wagner in Rusland. ,,Blijkbaar koos hij de kant van Prigozjin", zegt een bron tegen de krant.