LIVE | Gesprekken tussen Oekraïne en Rusland vandaag verder, president Zelenski prijst vrouw die journaal op Russische staatszender verstoort

Oekraïense en Russische delegaties zetten vandaag hun online onderhandelingen voort over de beëindiging van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelenski maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap bevestigd. Meer dan 2500 inwoners van de stad Marioepol zijn gedood sinds het begin van de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari, meldt de Oekraïense regering. Volgens presidentieel adviseur Oleksij Arestovitsj laten de Russen die de stad belegeren geen humanitaire hulp toe tot de stad. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.