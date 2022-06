LIVE | Gesprekken tussen Turkije, Zweden en Finland leveren nog ‘geen doorbraak’ op

WHO: ‘Apenpokken nu geen noodsitua­tie van internatio­naal belang’

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de verspreiding van het apenpokkenvirus op dit moment geen ‘noodsituatie van internationaal belang’. Dat zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de organisatie in een verklaring.

