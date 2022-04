LIVE | Gouverneur Loehansk: tienduizenden Russische troepen in aantocht

Oorlog OekraïneRusland heeft tienduizenden soldaten verzameld voor een spoedig offensief in het oosten van Oekraïne, zegt de gouverneur van de oostelijke regio Loehansk, waar al weken zwaar strijd wordt geleverd. Serhij Hajdaj stelt dat al honderden Russische genietroepen naar het gebied zijn vervoerd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.