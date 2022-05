LIVE | Gouverneur: zo'n 10.000 Russische soldaten in regio Loehansk

oorlog oekraïneIn de regio Loehansk in het oosten van Oekraïne bevinden zich volgens schattingen van de gouverneur zo’n 10.000 Russische soldaten. Ze proberen aan te vallen en op te rukken in elke richting die ze kunnen, zei Sergej Haidai op de Oekraïense televisie. Het Oekraïense leger sloeg de afgelopen 24 uur acht Russische aanvallen af in Loehansk en de buurregio Donetsk, zo maakte de generale staf van de strijdkrachten bekend. . De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.