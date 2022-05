LIVE | ‘Groot arsenaal in geboortestad Zelenski vernietigd’, Russisch OM onderzoekt rol zoon Brits parlementslid

Vandalen vernielen 65 bomen in natuurge­bied Turnhout: ‘De haat moet diep geworteld zitten’

TURNHOUT - Eén of meerdere vandalen hebben donderdagnacht huisgehouden in het Vlaamse natuurgebied De Liereman, nabij Turnhout. Zo’n 65 bomen in de buurt van het bezoekerscentrum werden zo diep ‘ingezaagd’ dat ze spontaan omvielen of door de brandweer moesten worden omgezaagd. Twee jaar geleden gebeurde hetzelfde. ,,Het lijkt erop alsof dezelfde daders zijn teruggekomen om hun werk af te maken”, zeggen burgemeester Bob Coppens en coördinator Kris van der Steen aangedaan.

27 mei