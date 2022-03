LIVE | Grote explosies in Russisch munitiedepot vlakbij grens Oekraïne, vier gewonden

Oorlog OekraïneIn een Russisch munitiedepot bij een dorp op 12 kilometer van de Oekraïense grens zijn grote explosies geweest en vier mensen gewond geraakt.De autoriteiten stellen een onderzoek in naar de oorzaak. Een betrokkene zei tegen het Russische persbureau RIA Novositi dat de explosies volgden op een magazijnbrand die was ontstaan door een menselijke fout. Het is onduidelijk of er een verband is met de oorlog in Oekraïne, die circa 40 kilometer zuidelijker bij Charkov woedt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.