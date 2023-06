LIVE | Hoge Raad: Krim-kunstschatten moeten terug naar Oekraïne, één dode en meerdere gewonden bij Russische luchtaanval

Oorlog OekraïneDe Krim-kunstschatten moeten worden teruggegeven aan Oekraïne. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag besloten. Daarmee blijft een eerder oordeel van het gerechtshof in Amsterdam in stand. En één persoon is in de nacht van donderdag op vrijdag gedood bij een Russische luchtaanval, minstens drie mensen raakten daarbij gewond, zegt het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.