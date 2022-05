LIVE | HRW: stop met inzetten clustermunitie, Rusland vraagt om evacuatie burgers uit Oost-Oekraïense steden

Oorlog OekraïneZowel Rusland als Oekraïne moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van clustermunitie op het slagveld, vindt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). De oproep wordt gedaan in een rapport over de gevolgen van het gebruik van clusterbommen in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.