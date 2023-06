LIVE | Huurlingenleger Wagner op weg naar Moskou, reisadvies Rusland aangepast

Het ministerie waarschuwt ook dat het op korte termijn mogelijk niet meer mogelijk is om mensen te helpen om Rusland te verlaten. ,,Op dit moment kunt u het land nog op verschillende manieren verlaten, per vliegtuig of over land, maar dit kan snel veranderen. De Nederlandse overheid kan u niet helpen bij het verlaten van Rusland".

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Rusland zaterdag aangepast. ,,Gezien de recente ontwikkelingen in Rusland is er een risico op verdere onrust in het hele land", zegt het ministerie. ,,Het reisadvies voor het grootste deel van Rusland is oranje: Reis alleen naar Rusland als het strikt noodzakelijk is, en deels rood. Voor diegenen onder u die zich nog in Rusland bevinden, herhalen wij onze oproep: overweeg of uw verblijf in Rusland nog altijd noodzakelijk is of dat u besluit het land te verlaten", zegt het ministerie in een verklaring.

Russia: A bunch of dump trucks full of sand are being placed at all entrances into Moscow. pic.twitter.com/Lw3ho9m8Gq

Wagnerbaas Prigozjin meldt dat zijn troepen het militaire hoofdkwartier in Rostov konden innemen zonder een schot te lossen. Inmiddels zijn zijn troepen al veel verder, want er worden gevechten gemeld in de regio Voronez. De huurlingen worden daar door helikopters onder vuur genomen, beweert Prigozjin.

Bij de muiterij van Jevgeni Prigozjin en de huurlingen van zijn Wagner Groep is de cruciale vraag nu: wat gaan de Russische troepen doen. Dat zegt oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Mart de Kruif. ,,Een ding is zeker, een weg terug is er niet voor Prigozjin."

Volgens De Kruif kan de opstand van de Wagner Groep twee uitkomsten hebben: ,,defensieminister Sergej Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov moeten weg (of erger). Of dit geldt voor Prigozjin". Het is volgens de Nederlandse oud-commandant ook een strijd om draagkracht tussen Prigozjin en het leger. Prigozjin is nog altijd populair in de lagere rangen van het Russische leger. ,,Denk aan de terugkeer van Napoleon nadat hij was verbannen naar het eiland Elba. Hij ontsnapte en keerde terug, maar de troepen die hem moesten arresteren sloten zich massaal bij Napoleon aan." Het is volgens De Kruif afwachten of zoiets zich de komende dagen ook in Rusland zal voordoen.

De Russische president Vladimir Poetin sprak zaterdagochtend het land toe en noemde de opstand 'verraad'. Deze reactie is volgens De Kruif een bevestiging dat Prigozjin al zijn kaarten op tafel heeft gegooid. Tot nu toe had hij Poetin zelf nog niet aangevallen, daar is de afgelopen dagen verandering in gekomen.