LIVE | Huurlingenleger Wagner vertrokken uit Bachmoet, Zelensky laat schuilkelders onderzoeken

Oorlog OekraïneHet Russische huurlingenleger Wagner heeft zijn aangekondigde terugtrekking uit de veroverde Oost-Oekraïense stad Bachmoet praktisch voltooid. En alle schuilkelders in Oekraïne worden nagekeken om te voorkomen dat opnieuw mensen omkomen doordat ze er niet in kunnen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft daartoe opdracht gegeven. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.