LIVE | ISW: Oekraïne heeft offensief mogelijk gepauzeerd om tactiek te heroverwegen

Oorlog OekraïneHet is goed mogelijk dat de Oekraïense strijdkrachten hun offensief tijdelijk hebben stopgezet. Dat schrijft het Institute of the Study of War (ISW) in haar dagelijkse analyse. Het is nodig om de tactieken te heroverwegen. En Oekraïne heeft een plan om zo snel mogelijk verwoeste gebouwen, dorpen en steden te herbouwen, zegt president Zelensky, die naar eigen zeggen ook al weet hoe, wanneer en met welk materiaal dat moet gebeuren. En. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.