LIVE | Kabinet vreest mensenhandel Oekraïense vrouwen, Rusland kondigt staakt-het-vuren aan bij Marioepol

Oorlog OekraïneHet kabinet is bang dat Oekraïense vluchtelingen die worden opgehaald uit buurlanden als Polen en Slowakije in handen vallen van mensenhandelaren met slechte bedoelingen. En een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland betekent niet direct dat er een einde zal komen aan de harde sancties tegen het Rusland van president Vladimir Poetin. Dat maakte premier Mark Rutte vandaag duidelijk tijdens een toespraak in Madrid. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.