LIVE | Kiev getroffen door krachtige explosies, Oekraïne: ‘Mogelijk stopt oorlog dit jaar nog’

Biden geëvacu­eerd uit vakantie­huis wegens vergissing piloot

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben zaterdag hun vakantiehuis tijdelijk moeten evacueren omdat een klein privévliegtuig per ongeluk het afgesloten luchtruim boven het strandhuis in Rehoboth Beach, in de staat Delaware, was binnengevlogen.

3:16