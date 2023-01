LIVE | Kiev: nog eens 500 Russische soldaten dood of gewond bij artillerie-aanval

Het lijkt wel zomer in de Zwitserse Alpen: record van 20,2 graden gemeten

Net ten noorden van de Zwitserse Alpen is zondag een nieuw warmterecord voor de maand januari vastgelegd. In het stadje Delémont, gelegen in het kanton Jura aan de noordkant van de Zwitserse Alpen, werd 20,2 graden gemeten. Nooit eerder was het daar warmer in de eerste maand van het jaar, meldt het Zwitserse weer- en klimaatbureau MeteoSchweiz.

