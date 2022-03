LIVE | Kremlin beschuldigt tv-medewerkster van ‘hooliganisme’, VN neemt het voor haar op

Belangrijkste nieuws op een rij:

- Oekraïense en Russische delegaties praten vandaag online verder over de beëindiging van de oorlog, zo bevestigde de Oekraïense president Zelenski maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.

- Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is opgelopen tot boven de 3 miljoen, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Volgens VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF staat het aantal gevluchte kinderen op 73.000. Dat komt neer op 55 kinderen elke minuut in de afgelopen dagen.

- De hele Oekraïense provincie Cherson is in Russische handen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Volgens generaal Igor Konasjenkov is dat te danken “aan een speciale operatie”. De havenstad en provinciehoofdstad Cherson was 2 maart al in Russische handen gevallen.