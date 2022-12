LIVE | Kremlin: ‘Geen plannen voor staakt-het-vuren met Kerstmis en Nieuwjaar’

Topman failliete crypto­beurs FTX opgepakt op de Bahama’s

De 30-jarige oprichter van de failliete cryptoplatform FTX, Sam Bankman-Fried, is opgepakt op de Bahama’s. Amerikaanse aanklagers hebben diverse strafrechtelijke aanklachten tegen hem ingediend. Het wonderkind van de cryptovaluta zou mogelijk buitensporige risico’s met andermans geld hebben genomen, waardoor miljarden euro’s in rook zijn opgegaan. Vermoedelijk vragen de VS snel om zijn uitlevering.

13 december