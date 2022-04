LIVE | Kremlin: sluiten gaskraan gevolg van stappen tegen Rusland, EU: gas met roebels kopen is tegen sancties

Oorlog OekraïneDat Rusland de gaskraan dicht heeft gedraaid voor Polen en Bulgarije is het gevolg van ‘onvriendelijke stappen’ van Europese landen. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gezegd. En volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen handelen de vier Europese gasbedrijven die Rusland in roebels betalen voor gas in strijd met het Europese sanctiebeleid ‘en lopen daarmee grote risico’s’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.