LIVE | Kyiv voor tweede nacht op rij bestookt met Russische drones en raketten

Oorlog in OekraïneVoor de tweede nacht op rij is de Oekraïense hoofdstad Kyiv bestookt met Russische drones en raketten. De Oekraïense luchtafweer wist in de nacht van zondag op maandag meer dan veertig Russische drones en raketten uit de lucht te halen. Volgens de legereenheid in de stad ging het om Iraanse Shahed-drones en kruisraketten. In de stad waren volgens burgemeester Vitali Klitschko diverse explosies te horen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.