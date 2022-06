LIVE | Luchtalarm gaat af na aankomst van Europese leiders in Kiev

oorlog oekraïneIn Kiev is donderdag het luchtalarm afgegaan, kort nadat de leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië daar arriveerden. Ook in andere delen van het land klonk het luchtalarm. De burgemeester van Kiev zei dat de Russische raketten nog steeds elk moment kunnen inslaan in zijn stad. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.