LIVE | Luchtalarm in heel Oekraïne, meisje (2) dood gevonden onder puin na Russische luchtaanval Dnipro

Oorlog OekraïneLuchtafweersystemen zijn in de vroege uren van zondag druk bezig met het afslaan van luchtaanvallen in de buurt van Kyiv. Bij een luchtaanval in Dnipro raakten twintig mensen gewond. Oekraïne is klaar voor het langverwachte tegenoffensief om de bezette gebieden te bevrijden op de Russen. Dat zei president Volodymyr Zelensky zaterdag in een interview met de Amerikaanse krant Wall Street Journal. ,,We gaan het doen.’’ Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.