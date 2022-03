LIVE | McDonald's sluit deuren in Rusland, staande ovatie voor Zelenski in Brits Lagerhuis: ‘We blijven vechten’

Russen woest nadat truck poort ambassade Ierland ramt

De Russische ambassade in de Ierse hoofdstad Dublin is laaiend over een incident waarbij een vrachtwagen door de poort van de diplomatieke vertegenwoordiging reed. Er zou sprake zijn van een ‘duidelijke en flagrante’ schending van een internationaal verdrag voor diplomatie, citeert de Ierse omroep RTE.

