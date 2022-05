LIVE | Meer dan 300 mensen geëvacueerd uit Marioepol, Zweden rekent op steun VS bij Navo-aanvraag

Amerikaan­se politie­agent beschul­digd van moord op 12-jarige jongen

Een politieagent uit de Amerikaanse stad Philadelphia is in staat van beschuldiging gesteld voor moord. Hij schoot een vluchtende jongen van 12 jaar in de rug. Volgens de openbare aanklagers lag de jongen ongewapend op de grond toen de agent het dodelijke schot loste.

3 mei