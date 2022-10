LIVE | Minstens zes doden door Russische aanvallen, tv-journaliste van live-protest gevlucht uit Rusland

Keiharde conclusies onderzoek: ‘EU-grensbewa­king schond mensenrech­ten’

EU-grensbewakingsdienst Frontex is herhaaldelijk getuige geweest van mensenrechtenschendingen, greep niet in en deed er ook nog eens alles aan om die voor de buitenwereld te verbergen. In een gelekt rapport verwijt fraudewaakhond Olaf de dienst ‘ernstig wangedrag’, ‘gebrek aan leiderschap’ en ‘weigering van hulp aan mensen in nood’.

