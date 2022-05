LIVE | Mogelijk 60 doden bij Russisch bombardement op school, Poetin: Overwinning zal net als in '45 van ons zijn

Oorlog OekraïneBij een gebombardeerde school in het Oekraïense dorpje Bilohorivka liggen zestig mensen onder het puin, voor hun leven wordt gevreesd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de zelfverklaarde en door Rusland erkende volksrepublieken Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne zijn felicitaties gestuurd ter gelegenheid van de 77ste verjaardag van de Sovjet-overwinning op nazi-Duitsland. In zijn gelukstelegrammen stelt hij ‘dat de overwinning van ons zal zijn, net als in 1945'. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.