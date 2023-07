LIVE | Moskou: Al 700.000 Oekraïense kinderen naar Rusland gebracht

Oorlog OekraïneRusland heeft al zo’n 700.000 kinderen uit de conflictgebieden in Oekraïne naar Russisch grondgebied gebracht. Volgens Oekraïne zijn die kinderen illegaal gedeporteerd. En Russische troepen rukken op in vier gebieden aan de frontlinie in Oost-Oekraïne, meldt de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.