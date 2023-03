LIVE | Moskou zet leider ultrarechtse Russische vrijwilligers die voor Kiyv vechten op opsporingslijst

oorlog oekraïneDe Russische autoriteiten hebben de leider van een extreemrechtse Russische vrijwilligerseenheid die aan de zijde van Oekraïne vecht op hun lijst van gezochte personen geplaatst. Volgens The Moscow Times wordt hij onder andere verdacht van een aanval met twee doden in de Russische regio Bryansk, begin maart. De in Duitsland opgegroeide Rus geldt als een van de leidende figuren in de Europese neonazi-scene. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.