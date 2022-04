LIVE | Navalny haalt uit naar Marine Le Pen, VS kondigen nieuwe financiële sancties tegen Rusland aan

met video Cruijffs miljoenen­in­ves­te­ring in fokkerij liep uit op fiasco: ‘Hij wist niets van varkens’

Johan Cruijff wilde in 1978 stoppen met voetballen. Tot hij ontdekte dat er geen cent meer over was van zijn vergaarde fortuin. De miljoenen van de Amsterdammer waren verdwenen in een varkensfokkerij. Wat ging er mis?

17 april