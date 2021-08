LIVE | Nederland heeft achthonderd mensen geëvacueerd uit Afghanistan

VIDEO Drie meter lange slang in kruiden­schap supermarkt Australië: ‘20 centimeter van mijn gezicht’

18 augustus Een supermarkt in Sydney kreeg afgelopen maandag een unieke klant over de vloer: een drie meter lange python bracht een bezoek aan de kruidenafdeling. Een andere klant, die al vaker slangen ving, kon het voor mensen ongevaarlijke reptiel vangen: ,,Het is het spannendste dat ik in een tijdje heb meegemaakt’’, zegt de vrouw.