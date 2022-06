LIVE | Nederland levert nog eens drie pantserhouwitsers aan Kiev

oorlog OekraïneNederland levert nog eens drie pantserhouwitsers aan Oekraïne. Dat maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) dinsdag bekend tijdens de Navo-top in Madrid. Ook Duitsland geeft eenzelfde aantal aan de regering in Kiev. Beide landen leverden eerder al twaalf stuks van het zware geschut. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.