LIVE | Nederlands reddingsteam met ‘dubbel gevoel’ naar huis, WHO stelt dat dodental hoger ligt

AardbevingenHet dodental als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 33.000, al denkt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het hoger ligt. Volgens de WHO zijn in Syrië beduidend meer mensen omgekomen dan autoriteiten hebben vastgesteld.Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.