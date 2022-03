LIVE | Nederlandse ex-militair ‘geopereerd’ na raketaanval, VN steunt opgepakte tv-medewerkster

Bij een Russische raketaanval zondag op de militaire basis Yavoriv is een Nederlandse ex-militair dusdanig gewond geraakt dat hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Lviv, in het westen van Oekraïne. Daar is hij geopereerd vanwege interne bloedingen, bevestigt de Nederlandse nationaal coördinator van het vreemdelingenlegioen, Gert Snitselaar.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.