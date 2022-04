LIVE | Negen nieuwe evacuatieroutes geopend; Rusland blijft Donetsk en Loehansk bombarderen

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelenski zei zondagavond in zijn nachtelijke toespraak dat Oekraïne een zware, cruciale week te wachten staat. Hij waarschuwde dat het Russische leger zal overgaan tot omvangrijkere acties in het oosten van het land. Ook de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov heeft gezegd dat er niet alleen een Russisch offensief tegen de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol gepland staat, maar dat er ook nieuwe aanvallen zullen komen op hoofdstad Kiev en andere steden in het land. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.