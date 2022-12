LIVE | Nieuwe golf raketaanvallen in Oekraïne, Poetin rijdt zelf over brug tussen Krim en Rusland

- Vanaf maandag geldt in het Westen een prijsboycot voor Russische olie en olieproducten over zee.

- Rusland heeft maandag een nieuwe golf raketten afgevuurd op Oekraïne. De luchtafweer heeft volgens de Oekraïense autoriteiten een deel daarvan uit de lucht kunnen halen, maar in onder meer Odessa en Zaporizja zijn raketten ingeslagen. In sommige delen van het land is de stroom weer uitgevallen.

- Eerder op de dag vonden ook grote ontploffingen plaats bij twee Russische vliegbases, op honderden kilometers van de grens met Oekraïne. Volgens Russische staatsmedia zijn daarbij drie mensen omgekomen en zes mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is en of de incidenten in verband staan met de oorlog in Oekraïne.