LIVE | Nieuwe raket VS bereikt heel bezet Oekraïne, Rusland: ‘Dan moeten we vijand verder terugdringen’

Oorlog OekraïneDe nieuwe raket die de VS volgens ingewijden naar Oekraïne stuurt heeft een stekelige reactie van de Russische buitenlandminister Lavrov opgeleverd. ,,Dan zullen we de vijand nog verder moeten terugdringen", zegt hij. De raket heeft een bereik van 150 kilometer en kan het volledig bezette vasteland van Oekraïne bereiken. Andersom schoot Rusland vanochtend weer raketten op Oekraïne: in de stad Kramatorsk zijn volgens de regionale politie minstens drie doden en twintig gewonden gevallen in een appartementencomplex. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.