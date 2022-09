LIVE | NYT: Rusland wendt zich tot Noord-Korea voor aankoop munitie

Burgemees­ter Antwerpen snoeihard: ‘België is failliet, we zijn het nieuwe Grieken­land’

De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, zegt dat België failliet is. ,,We zijn het nieuwe Griekenland”, zegt hij op de Belgische televisie. ,,Dit is natuurlijk geen crisis die Poetin heeft veroorzaakt, maar die Europa wel zelf over zich heeft afgeroepen door de eigen primaire energieproductie deze eeuw af te bouwen.”

5 september