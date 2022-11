LIVE | Oekraïense soldaten heroveren tientallen dorpen en steden rond Cherson

Op dit luxe jacht spendeerde advocaat het geld van zijn opgelichte klanten: ‘Hij gaf zo'n 600.000 euro uit aan boten’

Er komt een bijkomend onderzoek in het oplichtingsdossier rond de Belgische gewezen advocaat Marc Gadisseur. Dat heeft de raadkamer donderdagochtend beslist. De advocaat wordt ervan verdacht minstens 10 miljoen euro te hebben gestolen van 84 individuele klanten. Het geld kwam onder meer in Mallorca terecht waar hij investeerde in een jacht van het Italiaanse topmerk Ferretti.

10 november