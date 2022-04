LIVE | Oekraïense strijders: ‘Russen gebruiken giftige stof in Marioepol’

Belangrijkste nieuws op een rij

- Algerije wordt vanaf volgend jaar de grootste gasleverancier van Italië. Het Noord-Afrikaanse land levert in 2023 en 2024 maar liefst 30 miljard kubieke meter gas in plaats van 21 miljard. Dat hebben de regeringsleiders van de twee landen vandaag met elkaar afgesproken. De deal is een reactie op de Russische inval in Oekraïne.