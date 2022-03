LIVE | Oekraïense vicepremier: Absoluut geen sprake van overgave Marioepol

Oorlog OekraïneHet Oekraïense leger is absoluut niet van plan de wapens neer te leggen en de stad Marioepol zonder strijd in handen van de Russen te geven. Dat zei de Oekraïense vicepremier Iryna Veresjtsjoek naar aanleiding van eerdere berichten dat de Russen zouden aandringen op overgave van de stad. Ooggetuigen laten weten dat er vrijwel niets over is van de Oekraïense havenstad. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.