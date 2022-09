LIVE | Oekraïne: 50.000 Russen gesneuveld, ‘Rusland koopt Noord-Koreaanse munitie’

Costa Rica neemt 2,5 ton cocaïne in beslag met bestemming België

De Costa Ricaanse politie heeft in de containerhaven van Moin 2,5 ton cocaïne met bestemming België in beslag genomen. De politie ontdekte de drugs in een container met fruit. Dat heeft het Costa Ricaans ministerie van Openbare Veiligheid zaterdag gemeld in een tweet.

4 september